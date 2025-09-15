Antalya'da Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı Düzenlenecek

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Eylül'de "Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı" düzenlenecek.

Akademisyenler, gastronomi uzmanları ve veterinerlerin bir araya geleceği çalıştayda, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının önemli parçası olan keçi, keçi ürünleri ve çobanlık geleneği ele alınacak.

Projede, keçi ürünlerinin kırsal kalkınmadaki rolü, Yörük yaşantısındaki önemi ve çobanların karşılaştığı sorunlar tartışılacak.

ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, keçi yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeleri ve kırsalda istihdam için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Göç, mera sorunları, sosyal statü eksikliği gibi nedenlerle sektörün sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu vurgulayan Çandır, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde keçi etinin sadece yüzde 4,7'lik paya sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de et sorununun keçi yetiştiriciliğiyle çözülebileceğini aktaran Çandır, "Oysa serbest dolaşan keçiler, doğallıkları ve düşük yağ oranlı lezzetli etleriyle organik üretim için büyük bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da Torosların has hayvanı keçinin, Antalya'nın doğal yaşamı ve kırsal ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Çalıştay ile keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini ele alacaklarını anlatan Erkal, üreticiye ve ülkenin hayvancılık politikasına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.