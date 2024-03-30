Antalya'da 7 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı. Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.
Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.