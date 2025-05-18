Antalya'da 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'da 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti
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Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği, katılımcıların yoğun ilgisiyle renklendi. Yarışmalar ve uçurtma aktiviteleri, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya'nın Serik ilçesince Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği yapıldı.

Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı tarafından Bababelen tepesinde gerçekleştirilen şenliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran tilaveti ile başlayan şenlik, ilkokul 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bayrak, çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarıyla devam etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, muhtarlığın düzenlediği şenliğe katılmak istediğini ve çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaymakam Şahin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen şenliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Eskiyörük Mahalle Muhtarı Ramis Güzel ise çocukları sevindirmek için şenlik düzenlediklerini, çocukların hem yarışıp hem ödül kazandıklarını vurguladı.

Yarışmalar sırasında çocuklar ve aileleri, yanlarında getirdikleri uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Velilerden Niyazi Göksu'nun, yanında getirdiği balık oltasıyla uçurtma uçurması renkli görüntü oluşturdu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet, skuter, ayakkabı ve saat hediye edildi, katılımcılara dondurma, çikolata ikramlarında bulunuldu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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