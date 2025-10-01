Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet Soruşturmasında Yeni Gözaltılar

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı. Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de hafriyat soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ SERBEST

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü. Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi.

ESKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINDA

Diğer yandan, eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

