Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Rüşvet Soruşturmasında 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında, aralarında döviz bürosu sahiplerinin de yer aldığı 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık soruşturmasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden 195 milyon TL'lik rüşvet zincirinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmada; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek'e 195 milyon TL rüşvet verdiği kaydedildi. Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği belirtildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı kaydedildi.

KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROSU ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği, kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı ifade edildi. Araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı kaydedildi.

DEV PARA TRANSFERLERİ

Bir şüpheli iş insanının ifadesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e kendisinin 55 milyon TL, ortağının 80 milyon TL rüşvet transferlerini ve bu bağlamda bir döviz firması üzerinden hareket ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli iş insanının, bu paraların belediyede ile sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda ilişki kurmak amacıyla vermek durumunda kaldıklarını kaydettiği ifade edildi.

İzmir'de yaşayan bir başka bir iş insanının ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihalesine yönelik yine aynı dövizciden 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL tutarlı düzmece bir işlem yaptığı ifade edildi. İhale öncesi ve sonrası yapılan işlemleri incelemeye alan savcılığın, bu işlemlerin yolsuzluk soruşturması kapsamında verilmiş rüşvetler olduğunu tespit ettiği kaydedildi. Yolsuzluk operasyonunun önceki dalgasında ise iş insanı Y.Y.'nin, yaklaşık 35 milyon TL tutarında Belediye Başkanı Böcek'e ve oğluna rüşvet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

1 DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCU İÇİN KAYYIM TALEBİ

Muhittin Böcek'in, oğlunun ve eski gelininin isminin geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Antalya'da bir döviz bürosunun, altın ve döviz transfer zincirinde kritik rol oynadığı ifade edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği kaydedildi.