Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büşra Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, kadınların toplumun güçlenmesindeki rolüne vurgu yaptı ve onlara sağlık, huzur, başarı diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında emeği, bilgisi, üretkenliği, azmi, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla yaşamı güzelleştiren, toplumu güçlendiren tüm kadınların gününü kutladığını bildirdi.

Toplumların gelişmesinin, ekonominin güçlenmesinin ve daha adil bir geleceğin kurulmasının, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol almasıyla mümkün olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatındaki varlığı sadece üretimi değil aynı zamanda toplumsal ilerlemeyi ve eşitliği de güçlendirir. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının toplumdaki yerini güçlendirmek adına tarihi adımlar atmış, kadınlara eğitim, çalışma ve siyasal hayata katılma hakkı tanımıştır. Büyük önder Atatürk'ün kadınlara kazandırdığı hakların ve açtığı aydınlık yolun bilinciyle, bugün biz kadınlar hayatın her alanında azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamına yönelik projelerimizle kadınların kendi el emekleri ve alın terleriyle üretmelerine imkan sunuyor, ekonomik özgürlüklerine katkı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin 324 kadın personelimizle şehrimize hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta ülkemizin emekçi kadınları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama

Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Doktor, hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor: Bana 'Şükretmeyi' öğretti

Hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor