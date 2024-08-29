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Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Yeniden Seçildi

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Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odasının başkanlığına Özgür Bucaklı yeniden seçildi. Olağanüstü genel kurulda 3 aday yarıştı ve Özgür Bucaklı 222 oy alarak başkanlık görevine devam etti.

Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odasının başkanlığına Özgür Bucaklı yeniden seçildi.

Geçen yıl şubat ayında yapılan genel kurulun ardından yönetim kurulu üyelerinin fikir ayrılığına düştüğü Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası olağanüstü genel kurula gitti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) toplantı salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.

Mevcut başkan Özgür Bucaklı kırmızı listeden, başkan vekili ve aday Halil Efe Çevik mavi listeden, önceki dönem başkanı Mehmet Ümit ise beyaz listeden seçime girdi. Genel Kurul'da 900 üyeden 300'ü oy kullandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, oda başkan adayları arasında yaşanan tartışmaların içerisinde olmayacaklarını söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Özgür Bucaklı 222 oy, Halil Efe Çevik 174 oy, Mehmet Ümit ise 27 oy aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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