Antalya turizminde yeni rekor; ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı

ANTALYA, 2025 yılında turizmde bir kez daha rekora imza attı. Transfer yolcu verilerinin eklenmesi ile kente gelen toplam ziyaretçi sayısı, 17 milyon 571 bin 155'e ulaştı.

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025, rekor yılı olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya, transfer yolcuların da eklenmesi ile 17 milyon 571 bin 155 turist geldi. Bu sayı, 2024 yılında transfer yolcuları dahil olmak üzere kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak, yaklaşık yüzde 2'lik artış sağladı. 2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞ ZİYARETÇİ SAYISINDA YENİ REKOR

2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi. Buna göre; yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.

ANA PAZARLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya'nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda da talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

YIL GENELİNE YAYILAN TURİZM HAREKETLİLİĞİ

2025 yılında Antalya turizmi, günlük giriş rekorlarıyla da öne çıktı. Mayıstan kasım ayına kadar uzanan 7 aylık dönemde, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti. Özellikle Ekim 2025, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, ekim ayları içinde tarihi zirveye ulaştı. Bu veriler, Antalya'da turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yılın tamamına yayıldığını gösterdi.