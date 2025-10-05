Haberler

Antakya'da Deprem Sonrası 1342 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Devam Ediyor

Antakya'da Deprem Sonrası 1342 Afet Konutu ve Ticaret Merkezi İnşası Devam Ediyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yapımına başlanan 1342 afet konutu ve 3 ticaret merkezinin inşası sürmektedir. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1342 afet konutu ve 3 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Gülderen Mahallesi'nde 1342 afet konutu ve 5 dükkanlı 3 ticaret merkezinin inşası sürüyor.

Bölgede 2 caminin yapımı ve altyapı çalışmaları da devam ediyor.

Proje sonunda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların, modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
