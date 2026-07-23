ABD Gümrük Vergileri Alman Sanayisini Vurdu: Yatırımlar Erteleniyor, Maliyetler Müşteriye Yansıyor

BERLİN, 23 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin gümrük vergisi politikası, Almanya'nın sanayi sektörü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Münih merkezli ifo Enstitüsü'nün çarşamba günü açıkladığı anketin sonuçlarına göre bu durum, birçok imalatçının yatırımlarını ertelemesine ve artan maliyetlerini ABD'li müşterilere yansıtmasına neden oluyor.

Haziran ayında yaklaşık 1.800 imalat şirketinin katılımıyla düzenlenen ankete katılan firmaların yüzde 62'si, faaliyetlerinin ABD'nin gümrük vergilerinden olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Makine mühendisliği ve otomotiv sektörlerinde ise bu oran yüzde 70'i aşmış durumda.

Enstitü, "ABD'nin gümrük vergisi politikası, Donald Trump'ın başkanlığının ikinci yılında da Alman sanayisi için önemli bir yük olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar şirketlerin, gümrük vergilerinin uzun vadede yüksek seviyelerde kalma olasılığını kabullendiğini de ortaya koyuyor. Şirketlerin yüzde 63'ü, yüksek gümrük vergilerinin, Trump'ın görevde kaldığı süre boyunca devam edeceğini düşünüyor.

Sonuçlara göre piyasalardaki belirsizlik, yatırım kararlarını da etkiliyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ı, ABD'nin ticaret politikası nedeniyle yatırım projelerini iptal ettiklerini, ertelediklerini veya başka bir yere taşıdıklarını ifade ediyor. Bu etki, Almanya'daki yatırımlara da yansımış durumda. Halihazırda yatırım planları olan şirketlerin yüzde 16'sı, bu durumun bir sonucu olarak yurtiçi projelerini iptal ettiklerini belirtiyor. Bu, bir yıl önce bildirilen oranın neredeyse iki katı düzeyinde.

Şirketler, artan gümrük vergileriyle başa çıkabilmek için bundan kaynaklanan ekstra maliyetleri müşterilere giderek daha fazla yansıttıklarını ifade ediyor. Vergilerden etkilenen ihracatçılardan yüzde 34'ü, gümrük vergisi kaynaklı maliyetlerin tamamını ABD'li müşterilere yansıttığını belirtirken, yüzde 28'i ise maliyetin yarısından fazlasını yansıttığını dile getiriyor.

Kaynak: Xinhua