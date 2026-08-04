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Anket: ABD'li seçmenler son on yılda ilk kez ekonomi yönetiminde Demokratları Cumhuriyetçilerden daha başarılı buluyor

Anket: ABD'li seçmenler son on yılda ilk kez ekonomi yönetiminde Demokratları Cumhuriyetçilerden daha başarılı buluyor
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WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yeni bir ankete göre, ABD'liler yaklaşık on yıldır ilk kez Demokratların ekonomiyi Cumhuriyetçilerden daha iyi yönettiğini düşünüyor.

WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yeni bir ankete göre, ABD'liler yaklaşık on yıldır ilk kez Demokratların ekonomiyi Cumhuriyetçilerden daha iyi yönettiğini düşünüyor.

Reuters ve Ipsos'un sonuçlarını pazartesi günü yayımladığı ankete göre, ankete katılan kayıtlı ABD'li seçmenlerin yaklaşık yüzde 37'si ülke ekonomisine yönelik yaklaşımları bakımından Demokrat Parti'nin, yüzde 36'sı ise Cumhuriyetçi Parti'nin daha iyi olduğunu düşünüyor.

Anket, katılımcıların yüzde 27'sinin ise kararsız olduğunu ya da farklı bir partinin daha başarılı olacağına inandığını ortaya koydu.

Anket, Trump'ın 2017-2021 yıllarını kapsayan ilk başkanlık döneminin büyük bölümünde, Joe Biden'ın dört yıllık başkanlığı boyunca ve Trump'ın ikinci döneminin başlangıcına kadar ekonomiyi yönetme konusunda Cumhuriyetçilerin üstün görüldüğüne işaret etti.

Göç ve enflasyonun 2024 seçimlerindeki zaferinde kilit rol oynadığı Trump ise ekonomiyi yönetme konusunda Demokratlardan daha başarılı olduğunu sık sık savunuyordu.

Çarşamba ile pazartesi günleri arasında gerçekleştirilen anket ayrıca, Trump'ın onay oranının geçen ayki Reuters/Ipsos anketinde kaydedilen yüzde 37'den yüzde 35'e gerilediğini de gösterdi.

Kuzeydoğudaki New Hampshire eyaletinde bulunan Saint Anselm College'da siyaset bilimi profesörü olan Christopher Galdieri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Ekonomik kaygılar genellikle iktidar partisi için olumsuz işaretlerdir. İnsanlar faturalarını ödemek, benzin almak ya da mutfağını geçindirmek konusunda endişelendiklerinde, iktidarda olanı suçlarlar" dedi.

Galdieri, "Beyaz Saray'da Donald Trump ve Kongre'de Cumhuriyetçiler hakim olduğuna göre, seçmen tepkilerinin odağında da onlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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