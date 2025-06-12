Ankara Valisi Vasip Şahin'den Gençlerbirliği'ne Tebrik Ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etmek amacıyla kulüp başkanı Osman Sungur'u ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ziyarette Şahin'e, vali yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Cem Afşin Akbay eşlik etti.

Görüşmede Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Selvi ve Canpolat Aras, Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün ile Gençlerbirliği Spor Lisesi Okul Müdürü Cenk Çakır da yer aldı.

Gençlerbirliği Başkanı Sungur, Ankara Valisi Şahin ve vali yardımcılarına başkent ekibinin çubuklu formasını takdim etti. Şahin de Sungur'a kutu içinde özel üretim cam tabak hediye etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, daha sonra Sungur ve kulüp yöneticilerinin nezaretinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdi.