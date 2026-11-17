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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası (ATO), 2027 yılı bütçesinde sağlığa ayrılan payın yüzde 8,4'ten yüzde 7,9'a gerilediğini açıkladı. Sağlık harcamaları için 2,14 trilyon lira öngörülürken faiz ödemelerine 3,98 trilyon lira, vergi istisnalarına ise 4,88 trilyon lira ayrılmasına dikkat çeken ATO, şehir hastanelerinin hizmet ve kullanım bedelleri için 160,66 milyar lira ödenmesinin planlandığını belirtti.

Ankara Tabip Odası, "2027 Bütçesinin Kamucu Sağlık Politikaları Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı bütçe görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada sağlık harcamalarının bütçedeki payının azalması, şehir hastanelerine yapılan ödemeler, sağlık çalışanlarının istihdam koşulları ve sağlık hizmetlerine artan başvurular ele alındı.

"FAİZ VE VERGİ AYRICALIKLARI SAĞLIĞIN ÖNÜNDE"

ATO'nun değerlendirmesine göre, 2027 bütçesinde sağlık harcamalarına 2,14 trilyon lira ayrılırken faiz ödemeleri için 3,98 trilyon lira öngörüldü. Vergi istisnaları yoluyla vazgeçilen gelir ise 4,88 trilyon lira olarak hesaplandı.

Sağlığın merkezi yönetim bütçesindeki payının yüzde 8,4'ten yüzde 7,9'a düştüğünü belirten ATO, sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da 2025'teki yüzde 1,94 seviyesinden 2027'de yüzde 1,93'e gerileyeceğine dikkat çekti.

ŞEHİR HASTANELERİNE 160,66 MİLYAR LİRA ÖDEME ÖNGÖRÜLÜYOR

Şehir hastaneleri için 2027 bütçesinde hizmet alımlarına 78,39 milyar lira, kullanım bedellerine 82,27 milyar lira olmak üzere toplam 160,66 milyar lira ayrıldığını bildiren ATO, bu tutarın Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 8,2'sine karşılık geldiğini belirtti.

Açıklamada, 2026'nın ilk 10 ayında şehir hastanelerine 129,4 milyar lira ödendiği ve kamu-özel iş birliği şirketlerine çeşitli vergi ve harç istisnaları tanındığı ifade edildi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 32,5'İ GÜVENCESİZ STATÜDE"

ATO, Sağlık Bakanlığının toplam 1 milyon 74 bin 278 kadro ve pozisyonunun 348 bin 636'sının sözleşmeli personel veya sürekli işçilerden oluştuğunu belirterek bu istihdam biçimlerini güvencesizlik kapsamında değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerindeki iş yüküne de dikkat çekilen açıklamada, kişi başına hekime müracaat sayısının 2025'te 13,2 olduğu, 2026 yıl sonu tahmininin 13,4'e, 2027 hedefinin ise 14,1'e yükseldiği kaydedildi.

HALK SAĞLIĞI VE ARAŞTIRMA BÜTÇESİNE ELEŞTİRİ

Üç yıllık ödenek tahminlerinde hastanelerin payının yüzde 71,1'den yüzde 72'ye yükseldiğini belirten ATO, ayakta tedavinin payının yüzde 10,4'e, halk sağlığının payının ise yüzde 17,1'e gerilediğini bildirdi.

Karma aşının üçüncü doz uygulama oranının yüzde 94 seviyesinde kaldığı belirtilen açıklamada, merkezi yönetimin sağlık alanındaki araştırma ve geliştirme bütçesinin 3,2 milyar lirayla sınırlı olduğu, bunun toplam sağlık bütçesinin binde 1,5'ine karşılık geldiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA