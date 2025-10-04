Haberler

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Başkan Değişikliği

Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu'nun vefatı sonrası başkanlığa Zekai Köseoğlu seçildi. Köseoğlu, pancar üretimi ve buğday çeşitleri üzerinde projelerin devam edeceğini açıkladı.

Sınırlı Sorumlu Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan başkanlığa Başkan Vekili Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu seçildi.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifinde gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Köseoğlu, başkanlığa getirildi.

Köseoğlu, alınan kararların ardından çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini, özellikle pancar üretimi ve yüksek verimli buğday çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projelerin Bıyıkoğlu döneminde olduğu gibi aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
