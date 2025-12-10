Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 3. toplantısı yapıldı

Ankara Valiliğinde, şehrin turizm vizyonu ve yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 3. toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin başkanlığındaki Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 3. toplantısına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda ele alınan konuların, Ankara'nın turizmde ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması yönünde atılacak adımların çerçevesini oluşturacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, il ve alt destinasyonların markalaşma süreçlerinin desteklenmesi, dijital görünürlüğün artırılması ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi modelinin oluşturulması, Ankara'nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi, şehrimizin kültürel birikimi ve tarihsel kimliğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiş, aynı yıl Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Devlet Başkanları Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nin, şehrimizin diplomatik, ekonomik ve kültürel görünürlüğünü artırarak turizm hareketliliğine olumlu katkılar sağlayacağı, bu kapsamda yürütülen çalışmaların, Ankara'nın ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği turizm potansiyeline ulaşması ve belirlenen stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edilmiştir."