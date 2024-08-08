Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından açılan spor kursları ilgi görüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından açılan spor kursları çocuklar ve gençlerden ilgi görüyor.

Nallıhan Belediyesince ilçe merkezi ve Çayırhan Mahallesi'nde bulunan spor salonlarında yaklaşık 400 çocuk ve genç, eğitmenleri eşliğinde futbol, voleybol ve basketbol kurslarında eğitim görüyor.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, futbolda 5 yaş ve üzeri, voleybol ve basketbolda ise 8 yaş ve üzeri yaklaşık 400 kişinin açılan kurslarda eğitim gördüğünü belirtti.

Çocukların ve gençlerin eğitmenler eşliğinde eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden Güngör, "Nallıhan'da çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın ahlaklı ve zeki sporcular olmasının yolunu açmak için çalışacağız." dedi.