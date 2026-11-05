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Ankara'nın ihracatı 10 ayda yüzde 21,2 artarak 15 milyar 727 milyon dolara ulaştı

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Ankara'dan ocak-ekim döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 15 milyar 727 milyon 188 bin dolara yükseldi. Başkentin dış satımında ABD ilk sırada yer alırken, elektrik ve elektronik sektörü zirvede oldu.

Ankara'dan bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak, 15 milyar 727 milyon 188 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 5,5 yükselerek, 236 milyar 837 milyon dolara çıktı.

Başkentten yapılan ihracat da ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak, 15 milyar 727 milyon 188 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde, başkentten 12 milyar 976 milyon 760 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-ekim döneminde ABD'nin en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde, ABD'ye 1 milyar 233 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 1 milyar 85 milyon 917 bin dolarla Çin, 1 milyar 21 milyon 210 bin dolarla Slovakya, 934 milyon 599 bin dolarla Ukrayna ve 928 milyon 375 bin dolarla Almanya takip etti.

Ankara'nın ihracatında elektrik ve elektronik zirvede

Başkentten bu yılın 10 ayında yapılan dış satımda, "elektrik ve elektronik" 2 milyar 61 milyon 543 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 1 milyar 863 milyon 382 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 581 milyon 782 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 1 milyar 435 milyon 875 bin dolarla "makine ve aksamları" ile 1 milyar 327 milyon 59 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 115,3 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu. Bu alanı, yüzde 100,2 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 89,4 ile "halı", yüzde 86,7 ile "elektrik ve elektronik" sektörleri takip etti.

Kaynak: AA
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