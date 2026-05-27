Haberler

Kurban Pazarlarında Bayram Yoğunluğu: "Şu An Vatandaşın Yüzde 70'i Alıyor, Yüzde 30'u Alamıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'daki kurban pazarlarında yoğunluk yaşanırken, besiciler artan maliyetler ve düşen alım gücüne rağmen satışlardan genel olarak memnun olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Ankara'daki kurban pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk dikkati çekerken, besiciler satışlardan genel olarak memnun olduklarını söyledi. Vatandaşın alım gücünün düştüğüne dikkat çeken satıcılar, "Şu an yüzde 70 alıyor, yüzde 30 alamıyor" sözleriyle ekonomik tabloyu özetledi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Ankara'daki kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk devam etti. Bayram öncesinde hayvanlarını satmak için pazara gelen besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşların hareketliliği sürerken, satıcılar artan maliyetler, düşen alım gücü ve satış durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mühye Kurban Pazarı'nda konuşan besiciler, ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü ancak her bütçeye uygun kurbanlık getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Besici Onur Kaynarca, enflasyon ve ekonomik koşulların hem üreticiyi hem de vatandaşı zorladığını belirterek, "İnsanların alım gücü biraz kısıtlı ama kurban yılda bir defa geliyor. Her bütçeye uygun hayvan getirdik, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz fiyat artıran esnaflardan değiliz. Gelen fiyat neyse o. İnşallah seneye daha güzel olur" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinden kurbanlık getiren Ahmet isimli besici ise satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Malımız dün bitti çok şükür. Bu sene iyiydi. Alan arkadaşlara da indirim yaptık" diye konuştu.

"ÇİTFÇİ BİTİK"

Besici Cengiz Şahin ise artan yem ve üretim maliyetlerinden şikayet ederek, çiftçinin desteklenmediğini savundu. Şahin, "Her şey çok pahalı. Çuval yem olmuş 960 lira. Sadece ete zam var deniyor ama her şeye zam geliyor. Çiftçi bitik. Köylüye verilen desteklerden hiçbir şey alamadık" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık satışlarında fırsatçılık yapıldığını söyleyen Çağatay Çakmak da yağışlı hava koşullarına rağmen satışların iyi geçtiğini belirtti. Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geldiğini aktaran Çakmak, "80-85 baş hayvan getirdik, az kaldı, bitmek üzere. Yağmur çamur içinde kaldık ama güzel satış yaptık. Fırsatçılar sürekli geliyor. 26-27 bin liralık mala 13-14 bin teklif ediyorlar" dedi.

Yem fiyatlarının bin 100 liraya çıktığını, çoban maaşlarının ise 65-70 bin lirayı bulduğunu belirten Çakmak, "Maliyetler çok yüksek olduğu için bir yere kadar indirim yapabiliyoruz. Borcumuz çok, işin gerçeği" diye konuştu.

Besici Çetin Aras ise pazarda ciddi sorun yaşanmadığını belirterek, "Millet bütçesine göre hayvan alıyor. Şu an yüzde 70 alıyor, yüzde 30 alamıyor. İki-üç kişi birleşip alan da var" dedi.

Kaynak: ANKA
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj