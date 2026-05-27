Kurban Pazarlarında Bayram Yoğunluğu: "Şu An Vatandaşın Yüzde 70'i Alıyor, Yüzde 30'u Alamıyor"

(ANKARA) - Ankara'daki kurban pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk dikkati çekerken, besiciler satışlardan genel olarak memnun olduklarını söyledi. Vatandaşın alım gücünün düştüğüne dikkat çeken satıcılar, "Şu an yüzde 70 alıyor, yüzde 30 alamıyor" sözleriyle ekonomik tabloyu özetledi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Ankara'daki kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk devam etti. Bayram öncesinde hayvanlarını satmak için pazara gelen besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşların hareketliliği sürerken, satıcılar artan maliyetler, düşen alım gücü ve satış durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mühye Kurban Pazarı'nda konuşan besiciler, ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü ancak her bütçeye uygun kurbanlık getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Besici Onur Kaynarca, enflasyon ve ekonomik koşulların hem üreticiyi hem de vatandaşı zorladığını belirterek, "İnsanların alım gücü biraz kısıtlı ama kurban yılda bir defa geliyor. Her bütçeye uygun hayvan getirdik, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz fiyat artıran esnaflardan değiliz. Gelen fiyat neyse o. İnşallah seneye daha güzel olur" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinden kurbanlık getiren Ahmet isimli besici ise satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Malımız dün bitti çok şükür. Bu sene iyiydi. Alan arkadaşlara da indirim yaptık" diye konuştu.

"ÇİTFÇİ BİTİK"

Besici Cengiz Şahin ise artan yem ve üretim maliyetlerinden şikayet ederek, çiftçinin desteklenmediğini savundu. Şahin, "Her şey çok pahalı. Çuval yem olmuş 960 lira. Sadece ete zam var deniyor ama her şeye zam geliyor. Çiftçi bitik. Köylüye verilen desteklerden hiçbir şey alamadık" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık satışlarında fırsatçılık yapıldığını söyleyen Çağatay Çakmak da yağışlı hava koşullarına rağmen satışların iyi geçtiğini belirtti. Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geldiğini aktaran Çakmak, "80-85 baş hayvan getirdik, az kaldı, bitmek üzere. Yağmur çamur içinde kaldık ama güzel satış yaptık. Fırsatçılar sürekli geliyor. 26-27 bin liralık mala 13-14 bin teklif ediyorlar" dedi.

Yem fiyatlarının bin 100 liraya çıktığını, çoban maaşlarının ise 65-70 bin lirayı bulduğunu belirten Çakmak, "Maliyetler çok yüksek olduğu için bir yere kadar indirim yapabiliyoruz. Borcumuz çok, işin gerçeği" diye konuştu.

Besici Çetin Aras ise pazarda ciddi sorun yaşanmadığını belirterek, "Millet bütçesine göre hayvan alıyor. Şu an yüzde 70 alıyor, yüzde 30 alamıyor. İki-üç kişi birleşip alan da var" dedi.