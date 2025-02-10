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Ankara Halk Ekmek'ten Atıştırmalık: Halk Çerez

Ankara Halk Ekmek'ten Atıştırmalık: Halk Çerez
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, fazla kızarmış ve şekil bozukluğu olan ekmeklerden ürettiği 'Halk Çerez' isimli atıştırmalıkları, 420 ekmek büfesinde satışa sunacak. Bu yeni uygulama ile hem ekmek israfı önleniyor hem de obeziteye karşı bir adım atılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikasının günlük çıkan ve üretim esnasında fazla kızarmış, bıçak açmamış, şekil bozukluğu olan ekmeklerden ürettiği "Halk Çerez" isimli atıştırmalıklar, Ankara Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikasının şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiği doğal içerikli "Halk Çerez"leri, yeni uygulama ile 420 ekmek büfesinden satın alınabilecek.

Ekstrüzyon yöntemiyle fire ekmeklerden üretilen 6 çeşit çerez ile 4 çeşit atıştırmalık grissiniler, yağda kızarmadan üretiliyor. Atıştırmalıklarla hem obezitenin hem de ekmek israfının önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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