Ankara-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilo sıvı metamfetamin ele geçirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen TIR, şüpheli bulunarak mercek altına alındı. Araçta yapılan X-Ray taraması ve narkotik köpeği 'Kont' ile yapılan detaylı aramada, aracın yakıt tankına çeşitli bölmelerine gizlenmiş 721 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 612 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Operasyonla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

2025'TE 30 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, 2025 yılının başlangıcından bu yana gümrüklerde 30 ton 100 kilo ağırlığında ve 40 milyar 30 milyon TL değerinde muhtelif türde uyuşturucu ele geçirildi ve imha edildi.