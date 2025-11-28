Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Beypazarı'nda Spor Salonu İncelemeleri Yaptı

Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilesinde yapımı süren spor salonunda incelemelerde bulundu.

Tamamlanmak üzere olan tesiste inceleme yapan Çelik, spor salonunun yapımını yakından takip ettiklerini belirtti.

İlçeye spor salonu kazandırılmasının önemine işaret eden Çelik, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ile Kaymakam Ünal Coşkun'a ziyaret gerçekleştirdi.