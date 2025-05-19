Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'e Anma Konseri

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'e Anma Konseri
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Son Veda-Beni Hatırlayınız' konserini düzenledi. Konser, Atatürk'ün yaşamını ve Türkiye'nin Cumhuriyet'e geçişini konu alıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen anlatımlı konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını, Türkiye'nin kuruluşunu ve ülkenin imparatorluktan Cumhuriyet'e dönüşüm sürecini konu ediniyor.

Orkestra şefliğini Kıvanç Tepe'nin üstlendiği ve besteci Fahir Atakoğlu'nun eserlerinin yer aldığı konser, "Umut", "Lal", "Ses ve Nefes", "Med Cezir", "Sultan", "Demir Kırat", "Fikriye" ve "Son Veda" adlı 8 bölümden oluşuyor.

İlk kez 11 Kasım 2014'te Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından beğeniye sunulan anlatımlı konserde, Atatürk'ün hayatı ve dönemin olayları, anlatıcı ve oyuncular tarafından sahnelendi.

Atatürk'ün Ali Murat Erengül tarafından canlandırıldığı konserde, Eda Bingöl Gürkan ve Şahan Gürkan anlatıcı olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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