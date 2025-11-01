Ankara'da Trafik Yoğunluğu Artıyor: Vatandaşlar Tepkili

Ankara'da gün geçtikçe artan ve özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitişinde yaşanan kent içi trafik yoğunluğu başkentlilerin tepkisine neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 Eylül Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Ankara'da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 591 bin 949 artarak 2 milyon 949 bin 309'a ulaştı.

Kentin aldığı göç, artan araç sayısı, kullanım oranı ve plansız yol yapım çalışmaları, başkentte trafiği etkileyen başlıca nedenler olarak öne çıktı.

Vatandaşlar, trafikte kısa mesafeleri uzun zamanda gidebildiklerini, yolların yetersiz olduğunu ve yol çalışmalarının planlamasının hatalı yapıldığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

AA ekibinin Ankara'nın trafik yoğunluğunu görüntülediği noktalarda kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ve harita uygulamalarının 11 kilometrelik mesafenin 45 dakikada gidilebileceğini gösterdiği ancak hedeflenen noktaya belirtilen sürede gidilemeyip bunun daha da arttığı görüldü.

"Bir sürü sıkıntılar var"

Taksi esnafı Enes Kılıç, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra Ankara'nın trafiğinde artış olduğunu belirterek, "Bunun için belediyenin yollarla alakalı ekstra çalışması olmadı. Buradan da çağrımızdır Mansur Başkan'a. Ankara'daki yollarla ilgili çalışma yaparlarsa seviniriz." dedi.

Elvankent semtinden Kızılay'a sabahları bir saatte ancak gidilebildiğini söyleyen Kılıç, "Etimesgut'tan Kızılay'a kadar devamlı trafik oluyor. Akşam saatlerinde 17.00 gibi başlıyor ve yoğunlaşıyor. Ekstra yollar açılırsa trafiğin rahatlaması, insanlar için güzel olabilir. Mamak tarafında metro ve toplu taşıma olmadığı için insanlar sıkıntı yaşıyor. Bu saatler yoğun ve iş çıkışı saatleri olduğu için insanlar taksi de kullanıyor, yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araç sahibi Mehmet Ali Gök de "Trafik berbat, sıkıntılı bir sürece girdik. Muhtemelen müdahale ediliyordur ama yeterli değil. Ankara trafiği kalıcı önlemlerle hızlı bir şekilde rahatlatılmalı." diye konuştu.

"İnsan işine, evine gidemiyor"

Sürücü Ali Tatar da 10 yıldan fazla süredir Ankara'da yaşadığını belirterek, "Trafik sorununun her gün gittikçe katlandığını görüyorum." dedi.

Belediyelerin müdahale noktasında zamanlama hatası yaptığını savunan Tatar, "Okullar açıldıktan sonra yaz tatilinde yapmaları gereken işleri yapıyorlar. Her yeri kazıyorlar, trafik iyice keşmekeş oluyor, kardeşim bunu yaz tatilinde yapın." diye konuştu.

En çok sıkıntıyı mesaiye gidip eve dönerken yaşadıklarını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"İnsan işine, evine gidemiyor. 40 dakikada gittiğim yere 1,5 saatte gidiyorum. Büyükşehir Belediyesi, master plan yapacak. Öyle kafasına göre orayı burayı kazmak değil de metro yapacak. İnsanlar arabalarıyla seyahat etmekten imtina eder oldu. Anlık çözümler değil gerçekten başkente yakışır şekilde master plan yapılmalı, insanlar rahatlatılmalı. İstediği kadar otobüs alsın, tek başına yeterli değil. İnsanlar otobüse binince de bu trafiği çekiyor. O zaman bakıyor, 'Bu çileyi çekeceğime arabama binerim.' diyor."

Yüzde 23 arttı

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı "2024 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu" raporunda Ankara'daki trafik gecikmelerinin 2022'den bu yana yüzde 23 arttığı, trafikte kaybedilen zamanın fazlalaştığı belirtiliyor.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki trafiğin artma nedeninin araç sayısındaki artış ve özellikle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin bir kısmının daha güvenli olduğu için bu kenti tercih etmesi olduğunu söylemişti.