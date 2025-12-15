Haberler

Ankara'da özel halk otobüsü esnafından toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama

Ankara'da özel halk otobüsü esnafından toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da gerçekleştirilen toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zammın ardından sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ulaşım esnafının siyasetin hedefi olmaması gerektiğini vurguladı.

TÜM Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zamma ilişkin, "Esnaf arkadaşlarımız yapılan yorumlardan rahatsız. Bu tepkiler Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sabah 05.30'da kalkıp, gece 01.00'e kadar çalışan ulaşım esnafının üzerinden siyaset olmaz ve yaptırmayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Odası ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri, Başkent İlçeler Terminali'nde bir araya gelerek, söz konusu zamla ilgili açıklama yaptı. Ellerinde, 'Ulaşım üzerinden siyaset yapmayın' yazılı dövizler taşıyan grup adına Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara konuştu.

'ULAŞIM ESNAFININ ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ'

Kara, zammın zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, "Bugün burada toplanmamızın amacı, son bir haftadır sosyal medyada zam ile ilgili yapılan yorumlar. Esnaf arkadaşlarımız da bu yorumlardan rahatsız. Bu tepkiler Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki siyaset Ankara'da dönüyor. Sayın siyasetçilere buradan seslenmek istiyorum; sabah 05.30'da kalkıp, gece 01.00'e kadar çalışan ulaşım esnafının üzerinden siyaset olmaz ve yaptırmayız. İster Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ister hükümet yetkililerimiz veya her kim olursa olsun ulaşım esnafının üzerinden siyaset yapılamaz. Yüzde 35 zam aldık. Yılda bir kere alabiliyoruz. Ama mazota yüzde 100 zam geldi. Bunun hesabını soran yok. Personel maliyetleri artıyor ve kimse bir şey söylemiyor. Yedek parça ve akaryakıt giderleri aldı başını gidiyor. Bir araç sigortası 100-150 bin bandında; bu esnaf nasıl dayanacak" diye konuştu.

'ULAŞIM ESNAFINA ÖTV'SİZ AKARYAKIT VERİLMELİ'

Özel halk otobüslerinde bir yolcunun maliyetinin 10-11 TL arasında olduğunu belirten Kurtuluş Kara, "22 kalem ücretsiz yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Ankara'da Mansur Bey göreve geldikten sonra 300 TL'ye sınırsız abonman taşımacılığı yapıyoruz. Sayın Yavaş, 2020 yılından bu yana özel halk otobüsleri, minibüslere gelir desteği veriyor ama bize yeterli değil. Bu zam bizim için aslında iyi de değil. Zam geldikçe usulsüz kartlar çoğalmaya başlıyor. Ücretsiz abonmanları, aktarımları kimse hesaba katmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; ulaşım esnafına ÖTV'siz akaryakıt verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title