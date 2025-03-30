Ankara'da Toplu Taşıma Araçlarında 2024 Yılında Unutulan Eşyalar Artış Gösterdi

(ANKARA) - Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da 2024 yılında aile cüzdanından tıraş makinesine, işitme cihazından bebek pusetine toplam bin 932 eşya unutuldu. En fazla unutulan eşya cep telefonu oldu. Sadece son 12 ayda toplu taşıma araçlarında 88 cep telefonu bulundu.

Başkentte her gün yüz binlerce yolcu taşıyan EGO otobüsleri, ANKARAY ve metro vagonlarında unutulan eşyaların sayısı her geçen yıl artıyor. 2024 yılında Ankara'daki toplu taşıma araçlarında özellikle elektronik cihazlar, kimlik kartları ve banka kartları en çok unutulan eşyalar arasında yer aldı. Toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyadan biri de cep telefonları oldu. Yıl boyunca 88 cep telefonu, otobüs koltuklarında, metro vagonlarında ya da istasyon banklarında unutuldu. Bunun yanı sıra kimlikler, banka ve ulaşım kartları ile çeşitli resmi evrak da kayıp eşya listesinde önemli bir yer tuttu.

EGO Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edilen eşyalar arasında sadece elektronik cihazlar değil, birbirinden ilginç eşyalar da bulunuyor. Aile cüzdanı, bebek arabası, puset, ev telefonu, radyo, tıraş makinesi, işitme cihazı, hesap makinesi, kettle, su pompası, gitar, melodika, spor aleti, tripod, barkod okuyucu, kolonya, çay, takım elbise ve makyaj malzemeleri gibi eşyalar da unutulanlar arasında yer aldı. Ayrıca kulaklık, akıllı saat, powerbank, şarj aleti, laptop, tablet, gözlük, şapka, şemsiye, seccade, tespih, resim ve kırtasiye malzemeleri, çanta, cüzdan, valiz ve örgü ipi gibi eşyalar da Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildi.

2023 yılında unutulan eşya satışa çıkarılacak

Önümüzdeki günlerde satışı gerçekleştirilecek 2023 yılının kayıp eşyaları arasında da telefonlar, gözlükler, çantalar ve cüzdanlar büyük yer kapladı. 2023 yılında unutulan 2 bin 162 eşya arasında en dikkat çekenler ise motorlu testere ile alkolmetre oldu.

"İspat ettikleri takdirde kendilerinin eşyaları teslim edilecek"

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, kaybolan eşyanın EGO Kayıp Eşya Bürosu'nda 2 yıl boyunca muhafaza edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok enteresan şeyler var. Keman var, kask var, cep telefonlarını saymıyorum, bilgisayarlarımız var. 2023 yılına ait olan eşyalarımızın satışı gerçekleşecek. Gözlükten tutun kol saatine, elektrikli hızardan para kasasına, çocuk pusetinden valize kadar her türlü kayıp eşya mevcut. 4721 sayılı kanun gereği üzerinden iki yıl geçmeyen eşyaları satışa çıkarmıyoruz. İki yıl geçmemiş eşyalarımızı, vatandaşlarımızın kuruluşumuzun internet sitesinden listeyi takip ederek müracaat etmeleri halinde kendilerine teslim ediyoruz. İki yıl muhafaza ettikten sonra satışa çıkarıyoruz. Basın İlan Kurumu aracılığıyla internet sitemizde, metro, ANKARAY ve otobüslerde ilanlarla vatandaşlarımıza duyuruyoruz, açık artırmayla satıyoruz. 2023 yılı için sürecimiz tamamlandı ancak 2024 ve içinde bulunduğumuz 2025 yılı için kayıp eşyası olan vatandaşlarımız EGO Genel Müdürlüğümüze, Ulus'taki ana hizmet binamıza gelerek müracaatta bulunabilirler. İspat ettikleri takdirde kendilerinin eşyaları teslim edilecek."

Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO Genel Müdürlüğü'nün 'https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya' resmi internet sitesi üzerinden ya da Kayıp Eşya Bürosu'na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor. İki yıl içinde sahipleri tarafından alınmayan eşyalar ise açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.