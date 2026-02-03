Ankara'daki tefecilik operasyonunda şüphelilerin hesabında 5,7 milyar liralık hareketlilik

ANKARA'da dün polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin hesabında, toplam 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira hareketlilik olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, klasik tefecilik ve 'POS' tefeciliği yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin karıştığı 743 farklı olayda 900'den fazla kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıkarken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 bin lira olduğu tespit edildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 adet 9.19 milimetre çapında mermi, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.