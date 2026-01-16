Haberler

Ankara'da, fahiş hesap tuzağına 19 gözaltı

Ankara'da, fahiş hesap tuzağına 19 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerden fahiş hesap alan ve itiraz edenleri tehdit eden 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mağdurlardan toplamda 60 bin TL'ye kadar para tahsil edildiği tespit edildi.

ANKARA'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından buluşma bahanesiyle mekanlara çağrılan erkeklere fahiş hesap çıkaran, itiraz edenleri ise tehdit eden 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadınların sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri buluşma bahanesiyle mekanlara çağırıp bir süre sonra masadan ayrıldıkları ve mağdurlara fahiş hesap çıkarıldığını belirledi. Hesaba itiraz eden mağdurların tehdit edilip darbedildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan 60 bin TL'ye varan tutarlarda para aldıkları; tahsilatın nakit, POS cihazı veya banka transferiyle yapıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu

Trump'ın en büyük hayalini gerçekleştiren isme bir bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru