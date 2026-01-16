Ankara'da, fahiş hesap tuzağına 19 gözaltı

ANKARA'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından buluşma bahanesiyle mekanlara çağrılan erkeklere fahiş hesap çıkaran, itiraz edenleri ise tehdit eden 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadınların sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri buluşma bahanesiyle mekanlara çağırıp bir süre sonra masadan ayrıldıkları ve mağdurlara fahiş hesap çıkarıldığını belirledi. Hesaba itiraz eden mağdurların tehdit edilip darbedildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan 60 bin TL'ye varan tutarlarda para aldıkları; tahsilatın nakit, POS cihazı veya banka transferiyle yapıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.