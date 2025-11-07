Haberler

Ankara'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte, üç farklı kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sahte malzemeleri İstanbul'dan getirdikleri öğrenildi.

Başkentte, üç farklı kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan'da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan sonra o isim de Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Hazine'nin bütçesine ek 50 milyar! Tamamı bu mesleği yapanlara gidecek

Hazine'nin bütçesine ek 50 milyar! Tamamı o mesleği yapanlara gidecek
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Siyaset kulislerini sarsacak haber! İki parti birleşmek için görüşmelere başladı

İki parti birleşmek için görüşmelere başladı
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü

Fenerbahçe galibiyete çok yaklaştı ama olmadı
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.