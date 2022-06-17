Ankara'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı son ders zilinin çalmasıyla sona ererken, Ankara'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin kimi heyecanlı ve mutluyken, kimiyse arkadaşları ile öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı.

2'nci sınıf öğrencisi Bora Karaaslan, karnesinin iyi olduğunu, yazın tatile gideceğini söyledi. 1'inci sınıf öğrencisi Kuzey Ilgaz'ın velisi Gönül Ilgaz ise oğlunun ilk kez karne alacağından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çalışıyoruz. Neyse ki bu seneyi sağ salim atlattık. Okuldan sonra etüde gidiyordu, bu seneyi iyi geçirdik" derken, oğlu Kuzey de yazın tatile gideceğini anlattı.

Öğrencilerden Nida Uzunkaya okulunu çok sevdiğini, notlarının iyi olduğunu aktararak, "Biraz eğlendim, biraz da üzgün hissediyorum. Çünkü arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden uzak kalacağım için. Yaz tatilinde köye gideceğim ve annemler izin verirse kuş alacağım. En sevdiğim ders matematik" dedi.

Anne Merve Uzunkaya da, "Bu yıl biraz bocaladılar birinci sınıf mı okuyoruz ikinci sınıf mı diye. Bir kargaşaya düştüler ama sonradan toparladılar. Öğretmenin de desteğiyle tabii. Şu an karnesi gayet iyi durumda ama tabii ki daha iyi olabilir. Kendi istediği şekilde onu desteklemeye devam edeceğiz. Bol bol test çözecek. Eğlensin istiyorum daha fazla, çok yoruldular" diye konuştu.

ÇADLI AHMET DE KARNESİNİ ALDI

Muazzez Karaçay İlkokulu'nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılını tamamlayanlar arasında Çadlı Ahmet Muhammed de vardı. Notlarının iyi geldiğini ve derslerine yeterince çalıştığını anlatan Muhammed, en sevdiği dersin matematik olduğunu söyledi. Muhammed, "Bu yaz kitap okumayı, ders çalışmayı, oyun oynamayı düşünüyorum" dedi.

Ahmet Muhammed'in babası Muhammed Abdullah Abdurrahman ise, "İkinci sınıftı, üçe geçti. Dersleri çok iyi. Çünkü karnesinin hepsi çok iyi çıktı. Türkçe'yi çok iyi konuşuyor. Yazın Türkiye'yi gezmeyi planlıyoruz. Geçen hafta Kapadokya'yı gezdik. Bu sefer de Salda Gölü, Pamukkale, Isparta gül toplama programına katılmak istiyoruz. Türkiye'ye alıştık. Bu 8'inci senemiz. Ahmet en çok Türkiye'yi seviyor. Türkçe'ye çalışmayı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel