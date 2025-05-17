Ankara'da Kurban Pazarı'nda 'Paşa' Boğasına Yoğun İlgi

Ankara'da Kurban Pazarı'nda 'Paşa' Boğasına Yoğun İlgi
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Kurban Bayramı öncesinde Ankara'daki hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bağlum Kurban Pazarı'nda 345 bin TL ile en pahalı kurbanlık olan 'Paşa' isimli boğa rağbet görüyor.

ANKARA'da, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Bağlum Kurban Pazarı'nda satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, ilgi gördü.

Kurban Bayramı'na 3 hafta kala Ankara'nın birçok noktasında kurulan pazarlara kurbanlık hayvanlar getirildi. Bayram öncesi pazarlarda da yoğunluk yaşanmaya başladı. Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan Bağlum Kurban Pazarı'nda da yoğunluk yaşandı. Önceden kurbanlık hayvanlarını almak için gelen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Pazarda, küçükbaşlar 15 bin ile 35 bin TL, büyükbaşlar ise 130 bin ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Pazardaki en pahalı kurbanlık ise 345 bin TL fiyatı ile 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi 'Paşa' isimli boğa oldu. Kars'ın Kağızman ilçesinde oturan Emrah Bulut'un yetiştirdiği 3 yaşındaki boğa, pazarın gözdesi oldu. Pek çok kişinin talip olduğu 'Paşa'ya, şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 345 bin TL oldu. Hayvan fiyatlarının kilosuna göre değiştiğini belirten besici Emrah Bulut, Bizler Kars'ın Kağızman ilçesinden geliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Ankara'da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Umarım beklentiler herkes adına iyi olur. Buraya hayvanlarımızı getirdik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Bizdeki hayvanlar 400 kilodan başlayarak 1 ton 200 kilograma kadar çıkıyor. Paşa'nın tahmini 600- 650 kilogram karkas eti var dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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