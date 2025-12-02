Haberler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde "Kooperatif Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi

Güncelleme:
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde, İçişleri Bakanlığı desteğiyle kadın kooperatiflerinin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik bir çalıştay yapıldı. Katılımcılara finansal okuryazarlık ve sermaye piyasaları hakkında eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, Türk Kooperatifçilik Kurumu Derneğinin koordinatörlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen "Kadın Kooperatifleriyle Güçlü Aileler, Güçlü Toplum Projesi" kapsamında, Finansal Bilimler Fakültesinde çalıştay düzenlendi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, Türk Kooperatifçilik Kurumu Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turhan Çetin ile Tarım ve Orman Bakanlığından Ziraat Mühendisi Cemil Doğan'ın da katıldığı çalıştayda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlık Danışmanı Buket Salkım, "Kadın Kooperatifleri İçin Finansal Okuryazarlık" eğitimi verdi.

Kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, sermaye piyasalarının sunduğu modern ve güvenilir imkanlardan yararlanmasını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Salkım, sermaye piyasalarının, küçük tasarrufları büyük yatırımlara dönüştüren, şeffaf, denetlenebilir ve güvenilir bir yapı sunduğunu, kadın kooperatiflerinin de bu yapının güçlü bir parçası olmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Katılımcılara, kitle fonlaması başta olmak üzere, sermaye piyasaları enstrümanları hakkında bilgi veren Salkım, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin hızla büyüdüğüne, dijital satış kanallarını daha yoğun kullandığına işaret etti.

Dolandırıcıların en çok bu alanlara yöneldiğine dikkati çeken Salkım, SPK olarak "Siber Dünya ve Finansal İzler" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
