Başkentte durdurulan tırda kaçak tütün, sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 200 kilo kaçak tütün, 14 bin 560 paket sigara ve 4 bin 900 gıda malzemesi ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince durdurulan tırda kaçak tütün, paketli sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak malzeme taşıdığı bilgisine ulaşılan bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda, 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara, 4 bin 900 muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
