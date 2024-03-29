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Ankara'da iki yaralama olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı

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Ankara'da dünkü iki yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı.

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde dün E.T'nin silahla yaralanmasının ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin S.T. ve Ö.T. olduğu tespit edildi.

Zanlılardan Ö.T. polis ekiplerince gözaltına alındı, firari S.T'nin olayda kullandığı silahı, arkadaşı A.S.K'nin aracına atarak kaçtığı belirlendi. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheli S.T'yi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan aynı zanlıların dün ayrıca Ufuktepe Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde arkadaşı Ö.T. ile oturduğu sırada A.S.Y'yi pompalı tüfekle yaraladıkları belirlendi.

Yaralama olayının şüphelisi Ö.T'nin iş yeri, husumetlisi tarafından kurşunlanmış

Atapark Mahallesi'ndeki yaralama olayının şüphelilerinden, polis tarafından yakalanan Ö.T'nin işlettiği iş yerinde de kurşun izinin olduğu, saldırıyı A.T'nin gerçekleştirdiği saptandı.

Şüpheli A.T, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

A.T'nin ifadesi doğrultusunda S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunduğu ve saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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