Ankara'da Hırsızlık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 24 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen eşyalar arasında laptop, cep telefonu ve bisiklet de bulunuyor.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 21- 31 Ağustos tarihleri arasında hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 olay aydınlatılırken, bu olaylarda yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 21- 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 11 iş yerinden hırsızlık, 4 evden hırsızlık, 3 otomobilden hırsızlık, 4 kapkaç, 2 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 24 olay aydınlatıldı. Bu olaylarda 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, şüphelilerden yaşı küçük M.D. de dahil, A.A., M.A., F.Ç., Y.A. ve A.A., tutuklandı.

Vatandaşları 1 milyon 300 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 adet laptop, 1 adet çoğaltıcı, 2 adet cep telefonu, 3 adet matkap, 1 adet spiral taşı ve 2 adet bisiklet ele geçirildi. (DHA)