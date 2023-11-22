Ankara'da çocuklara doğru diş fırçalama tekniği gösterildi
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Başkentte öğrencilere doğru diş fırçalama tekniği uygulamalı gösterildi.
Başkentte öğrencilere doğru diş fırçalama tekniği uygulamalı gösterildi.
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Kasım'da kutlanan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, uzmanlar eşliğinde çocuklara doğru diş fırçalama tekniği gösterildi.
Diş hekimlerince öğrencilere diş temizliğiyle ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Programın ardından öğrencilere doğru diş fırçalama hakkında bilgilendirme broşürü, diş fırçası ve macunu verildi.
Kaynak: AA / Güncel