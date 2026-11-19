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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmada yer aldıkları tespit edilen 13 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7'si tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 Kasım'dan itibaren düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç, A.Ç, İ.K, O.A, S.A, A.Ö. ve E.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Zanlılardan Y.D, H.A, A.S, D.Ç, E.Ç. ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilere ait banka hesapları, 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu.

Şüphelilere ait gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam değerinin 1 milyar 550 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA