Ankara'daki "yatırım vaadiyle dolandırıcılık" soruşturmasında 28 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'daki borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 51 şüpheliden 28'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 51 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 28'i "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, "borsada yatırım" ve "halka arz" vaadiyle vatandaşlardan para topladığı belirlenen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların, başlangıçta mağdurlara küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptığı, ardından yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık eylemini sürdürdüğü ve bu süreçte çok sayıda şirket hesabı kullandığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı