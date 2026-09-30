Ankara'da başlayan TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda 695 delege oy kullanacak

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Haber: Kadir DEVİR / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Genel başkanlık için yapılacak seçimde 695 delege oy kullanacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapılıyor.

Genel başkanlık seçiminin yapılacağı Genel Kurul'da, 695 delege sandık başına gidecek. Genel Kurulun gerçekleştirildiği otel ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçimde, federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK'in yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan 695 delege oy kullanacak. Genel Kurul'da başkanlık seçiminin yanı sıra konfederasyonun gelecek dönem yönetimine ilişkin kararlar da ele alınacak.

Kaynak: ANKA