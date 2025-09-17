Ankara'da Atık Su Ayrıştırma Projesi Başlatıldı

(ANKARA)- ASKİ Genel Müdürlüğü, İncesu Deresi, Çubuk Çayı, Dikmen Çayı ve Hatip Çayı'nda atık su karışan noktaları tespit ederek, ayrıştırma çalışması yürütüyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de bu derelerin döküldüğü Ankara Çayı korunarak, oluşan kötü koku önlenecek. Proje kapsamında İncesu Deresi'nin geçtiği alanda da toplam 2 bin 297 metre atık su hattı yenileniyor. Günde 40 bin metreküp atık su, dereden bertaraf edilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İncesu Deresi, Çubuk, Dikmen ve Hatip Çayları'nda yağmur suyu ve atık su (kanalizasyon) hatlarını ayrıştırarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ankara Çayı'nın temiz ve kokusuz akması sağlanırken, aşırı yağışlarda yaşanabilen taşkın riski de azaltılacak.

Çalışmalar ilk olarak İncesu Deresi'nde başlatılırken; ASKİ ekipleri derenin açık kesit olarak aktığı üst kısmında 3 ayrı noktada atık su deşarjı tespit etti. Proje kapsamında şu ana kadar İncesu Deresi'nin geçtiği alanda 958 metre atık su hattı imalatı yapıldı. Bin 339 metre imalat daha yapılacak ve rakam toplam 2 bin 297 metreye ulaşacak. Yeni imalat yapımı ve mevcut hat çaplarının büyütülmesinin toplam maliyetinin yaklaşık 30 milyon 353 bin 922 lira olması öngörülüyor. Çalışma ile günde 40 bin metreküp atık su, İncesu Deresi'nden uzaklaştırılacak. Çalışma Dikmen ve Hatip Çayları'nda da uygulanıyor.

"Halk sağlığını güvence altına alıyoruz"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde yürütülen faaliyetleri denetledi. İmalat yapılan alanlarda yeni uygulama ile asfaltı da ASKİ'nin attığını belirten Mert, şu bilgileri verdi:

"Başkan'ımız Sayın Mansur Yavaş, çevre sorunlarını çok önemsiyor. İncesu Deresi, Hatip Çayı ve Dikmen Çayı'nda temizlik çalışmalarına başladık. 80 yıllık sorunu çözüyoruz. Amacımız Ankara Çayı'nın kokusuz ve temiz akmasını sağlamak. Maalesef bu bölgelerimizde derelerimize kanalizasyon karışıyor. Atık suların derelere karışmasını önleyerek hem çevreyi koruyoruz hem de halk sağlığını güvence altına alıyoruz. Ayrıca kazdığımız yolların asfaltını ASKİ olarak artık biz yapıyoruz. Hat çöktüğü zaman bunun hesabını artık kendimiz vereceğiz. Amacımız insanları fazla tozda bırakmamak. Hızlı bir şekilde asfaltını yapmaya çalışıyoruz."

Türközü Mahallesi Muhtarı Doğan Kara, yapılan çalışmalara ilişkin, "Türközü Mahallesi Ankara'nın en çukurda kalan mahallelerinden birisi. Bu nedenle bütün yağmur suları birikiyor ve mahalle sakinleri şikayetçi. Mahallemize yapılan bu önemli hizmet nedeniyle Başkan'ımız Sayın Mansur Yavaş'a sonsuz teşekkür ediyorum. Sayenizde çok önemli bir sorunumuz son buldu" diye konuştu.

Çankaya ilçesi Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer ise Dikmen Çayı'nda yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Mahallemizde yağmur suyu ve kanal suyu birbirine entegre bir sistem olarak kurulmuş geçmişte. Hal böyle olunca aşırı yağmurlarda binalarımızı pis su basıyor. Bu mahallemizde yapılan 2. büyük proje; geçmişten gelen sorunlarımız Mansur Yavaş sayesinde çözüldü. Mansur Başkan'ımıza ve ASKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.