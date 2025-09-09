Haberler

Ankara'da 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan iki tırda, toplamda 6 ton 100 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan iki tırda, 6 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Kahramankazan ilçesindeki kontrol noktasında iki tırı durdurdu.

Gaziantep'ten İstanbul'a gittiği öğrenilen tırlarda yapılan aramalarda, 6 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.