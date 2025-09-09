Ankara'da 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan iki tırda, toplamda 6 ton 100 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Kahramankazan ilçesindeki kontrol noktasında iki tırı durdurdu.
Gaziantep'ten İstanbul'a gittiği öğrenilen tırlarda yapılan aramalarda, 6 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel