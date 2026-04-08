Ankara'da 3,2 milyon liralık kaçak saat ele geçirildi

ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin TL olan kaçak saat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kaçak saat sattığı tespit edilen M.U. yakalandı. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak saat ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

