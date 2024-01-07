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Ankara Büyükşehir Belediyesi Birlik Mahallesi'nde e-spor merkezi açacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birlik Mahallesi'nde e-spor merkezi inşa ediyor. Merkezde 7 turnuva ve oyun salonu, kafeterya ve otopark bulunacak. Gençler ücretsiz ekipman kullanarak kendilerini e-spor alanında geliştirebilecek ve turnuvalara katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Birlik e- Spor Merkezinin inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ABB, Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'tekilerin ardından Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde de e-spor merkezi açacak.

Toplam 5 bin 395 metrekarelik alanda kurulacak merkezde, 7 turnuva ve oyun salonunun yanı sıra kafeterya ve otopark bulunacak.

Her türlü ekipmanın ücretsiz kullanılabileceği merkezde, kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençler, turnuvalara katılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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