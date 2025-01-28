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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökçe, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde oy verme işlemi gerçekleştirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökçe, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Gökçe, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" karesini seçti.

"Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafına oy veren Gökçe, "Günlük Hayat"ta rahmetli babasının da bir maden işçisi olduğunu belirterek, Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini oyladı.

Gökçe, "Spor"da ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından AA muhabirlerini tebrik eden Gökçe, " Anadolu Ajansı, çoğu zaman sesimiz ve kulağımız oluyor. Reyting kaygısından uzak, gerçeklerin peşinde ve içinde yaşadıkları toplumun değerlerine önem veren bir çizgide. Anadolu Ajansı, milli gurur kaynağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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