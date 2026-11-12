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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, bütçede avukat sorunlarına yönelik çağrı yaptı

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, bütçede avukat sorunlarına yönelik çağrı yaptı Haber Videosunu İzle
Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, bütçede avukat sorunlarına yönelik çağrı yaptı
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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde avukatların ekonomik ve yapısal sorunlarının yeterince ele alınmadığını belirtti. Çağlayan, savunmanın güçlendirilmesi ve mesleki sorunların çözümü için yetkililere sorumluluk alma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde avukatların ekonomik ve yapısal sorunlarının yeterince ele alınmadığını belirterek, savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların mesleki sorunlarının çözülmesi için yetkililere sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tamamlandı. Ne yazık ki bu görüşmelerde, adalet sisteminin kurucu unsurlarından biri olan savunmanın güçlendirilmesine ve avukatların giderek ağırlaşan mesleki sorunlarına yeterince yer verilmedi. Oysa bugün avukatlık mesleği ciddi bir ekonomik ve yapısal krizle karşı karşıya. Mesleğin giderek yoksullaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması ve yargı süreçlerinde savunmanın etkisizleştirilmesine yönelik uygulamalar, doğrudan yurttaşların adalete erişim hakkını tehdit ediyor.

Bugün Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hukukçu milletvekillerine ilettiğimiz kapsamlı taleplerimizle, bu sorunların çözümünün ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha vurguladık. Çünkü ekonomik güvenceden yoksun, baskı altında ve güvensiz koşullarda çalışan avukatların olduğu bir düzende adil yargılanma hakkı da güvence altında değildir. Tüm yetkilileri savunmanın güçlendirilmesi ve mesleki sorunlarımızın çözümü için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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