Ankara'da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara Valiliği'nin düzenlediği 3. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında, Ankara'nın 2026 yılında 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak seçilmesi önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Toplantıda, Ankara'nın turizm vizyonu ve stratejik hedefleri üzerinde duruldu.

ANKARA Valiliği, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 3'üncü toplantıda, Ankara'nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi, kültürel birikimi ve tarihsel kimliğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

İl tanıtım ve geliştirme programı kapsamında Ankara'nın turizm vizyonunu ve yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 3'üncü toplantısı Vali Vasip Şahin başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kurul toplantısında; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, il ve alt destinasyonların markalaşma süreçlerinin desteklenmesi, dijital görünürlüğün artırılması ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi modelinin oluşturulması değerlendirildi. Ayrıca, Ankara'nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi, kültürel birikimi ve tarihsel kimliğinin uluslararası alanda tanıtımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiş; aynı yıl Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Devlet Başkanları Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nin, diplomatik, ekonomik ve kültürel görünürlüğünü artırarak turizm hareketliliğine olumlu katkılar sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, Ankara'nın ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği turizm potansiyeline ulaşması ve belirlenen stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Toplantıda ele alınan konuların, Ankara'nın turizmde ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması yönünde atılacak adımların çerçevesini oluşturacağı değerlendirildi.

