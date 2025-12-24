Anka Haber Ajansı 24 Aralık Çarşamba Gündemi

09.30 - 11.00 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele2 canlı yayınında "Gökhan Kayış ile Sabah Pusulası" programına konuk olacak, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Kağıthane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI /İSTANBUL)

09.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'deki bazı okullarda yapılan ve çeşitli mecralarda çocukların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan siyasi amaçlı çalışmalara izin verilmesi hakkında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- TÜİK, 2024 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri ile Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - 12.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Eskişehir Haber Ajansı arasındaki toplu iş sözleşmesinin imza törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ESKİŞEHİR)

10.30 - TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00 - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM'de toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

15.15 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Silivri'de Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Merdan Yanardağ, İnan Güney, Tayfun Kahraman ve tutuklu/hükümlü avukatlarla görüştükten sonra açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - 17.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Güzelbahçe ve Karşıyaka'da bulunan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana yakınlarında düşmesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / HAYMANA)

