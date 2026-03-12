Haberler

Anka Haber Ajansı 12 Mart Perşembe Gündemi

Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 12 Mart Perşembe gündemi

10.00 - Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması dördüncü günde Silivri'de devam edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde "savunma sanayi planlama ve yönetiminin milli güvenliği etkileri" konulu basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - TÜİK 2025 yılı istatistiklerle yaşlılar araştırması ile ocak ayı kümes hayvancılığı ve süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.(ANKARA)

11.00 - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Gazi Katliamı'nda yaşamını yitiren 22 yurttaş Gazi Mahallesi'nde anılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.30 - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde açıklamada bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Sebilürreşad Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programa katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.(İSTANBUL)

17.00 - 18.00 - 18.58 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminin ardından iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

18.17 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / VAN)

18.30 - İzmir Laik Eğitim Demokratik Yaşam Platformu, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "MEB'in laiklik karşıtı uygulamalarına" ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.58 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de emekçilerle iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

20.45 - Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile karşılaşacak.(SAMSUN)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak olan Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüşecek. (ANKARA)

- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

