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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi doğa sporları tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

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Doğal güzellikleri ve coğrafi yapısıyla dikkati çeken Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, ATV ve kano tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikleri ve coğrafi yapısıyla dikkati çeken Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, ATV ve kano tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yılın dört mevsimi Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çeken ilçedeki Kargaçayırı Göleti, kano yapma imkanı sunarken bölgedeki ormanlık alanlar da ATV ve off-road tutkunlarını ağırlıyor.

Kanyonları, şelaleleri ve yaylalarıyla ilgi çeken ilçe, özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğruyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AA muhabirine, doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktası ilçenin doğa sporlarının merkezi haline gelme yolunda ilerlediğini söyledi.

Rakımı 200 ila 2000 aralığında değişen ilçede aynı anda farklı mevsimlerin yaşandığını dile getiren Gökşen, ilerleyen günlerde de Geleneksel Andırın Kano Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını anlattı.

Doğa sporu yapmak isteyen misafirlerin ilçeyi düzenli ziyarete geldiklerini belirten Gökşen, şöyle konuştu:

"Su sporlarına çok büyük rağbet oldu. Her hafta düzenli olarak geliyorlar. Burada hem eğitim görüyorlar hem de sporlarını yapıyorlar. İlçe, aynı zamanda ATV sporları için de çok önemli bir yer oldu. Çok fazla dağlık alan olduğu için onlar da buradalar. İlerleyen zamanlarda da 6 Şubat 2023'teki depremlerin unutulmaması ve deprem şehitlerimizi anmak adına bu yıl ilkini organize edeceğimiz kano yarışı yapacağız."

Hem ATV sporu hem de off-road sporları yapılıyor

Gökşen, kış aylarında off-road sporuna yönelik de yarışma planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğaseverler ilçeye her hafta geliyor, biz onlara yer ve ulaşım konusunda yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar Andırın ilçesinin ilgi odağı olmasını istiyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinden Andırın ilçesine gelenler var. Her gelen sosyal medyasında duyuruyor ve lokasyon bildiriyor."

Kahramanmaraş Kano Topluluğu üyelerinden Mustafa Gözlü de Andırın'ın doğa sporlarına çok yatkın bir bölgede yer aldığını söyledi.

Öznur Kulaç da gezmeyi çok sevdiğini belirterek, "Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorum ama burası beni bağladı. Burada keşfedilmesi gereken o kadar güzel yerler var ki. Bunu sporla endeksleyince muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Andırın Atv Doğa Spor Güncel Haberler

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