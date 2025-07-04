Anamur'da Muz Üreticileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde Muz Üreticileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Anamur ve Bozyazı'daki çok sayıda muz üreticisi ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılar yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ATSO Başkanı Mehmet Tuna, toplantının verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Karşılıklı istişare ortamında geçen bu toplantıya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Tarım, ticaret ve turizm alanında Anamur'un daha güçlü bir konuma gelmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız." diye konuştu.