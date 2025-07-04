Anamur'da Muz Üreticileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Anamur'da Muz Üreticileri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda muz üreticileri, yaşadıkları sorunları paylaştı. ATSO Başkanı Mehmet Tuna, toplantının verimli geçtiğini ve Anamur'un tarım, ticaret ve turizm alanlarında güçlenmesi için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde Muz Üreticileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Anamur ve Bozyazı'daki çok sayıda muz üreticisi ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılar yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ATSO Başkanı Mehmet Tuna, toplantının verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Karşılıklı istişare ortamında geçen bu toplantıya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Tarım, ticaret ve turizm alanında Anamur'un daha güçlü bir konuma gelmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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