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Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu

Anamur ilçesinde, engellilerin plajdan denize rahatça ulabilmeleri için sahile rampa yerleştirildi.

Anamur ilçesinde, engellilerin plajdan denize rahatça ulabilmeleri için sahile rampa yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Devlet Bahçeli Parkı'nın sahil kısmına engelliler için denize giriş noktası oluşturdu.

Ekipler, giriş noktasına engelli rampası yerleştirip ahşap yol kurdu.

Engelliler, yolu ve rampayı kullanarak denize rahatça ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ekiplerin kısa sürede denize giriş için engelli rampası ve ahşap yolu yaptığını belirterek, "Bugünden itibaren ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilir." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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